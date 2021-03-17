Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106’ncı yılında şehitler anısına 106 dakikalık saygı nöbeti Tokat Onbeşli Torunları Derneği’nden Çanakkale Şehitlerine 106 dakikalık saygı nöbeti

Tokat Onbeşli Torunları Derneği, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümü dolayısıyla, şehitler için Çanakkale kordon boyunda bulunan Truva Atı önünde 106 dakikalık saygı nöbeti tutuyor.

Kahraman Türk askerinin destan yazdığı ve tarihin en kanlı savaşlarından olan Çanakkale kara ve deniz muharebelerinin 106’ncı yılı yarın çeşitli etkinliklerle kutlanacak. 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106’ncı yıl dönümünde Çanakkale’ye gelen Tokat Onbeşli Torunları Derneği üyeleri, dönemin askeri ve hemşire kıyafetleriyle kordon boyunda bulunan Truva Atı önünde, 106 dakika boyunca şehitlere saygı nöbeti tutuyor.



“15 yaşındaki gençler buraya; vatan, bayrak, ezan, kuran ve namus için geldi”

Konuyla ilgili açıklama yapan Tokat Onbeşli Torunları Derneği Başkanı Saffet Gümüş, “O dönemde atalarımız Çanakkale’ye geldi. Bizim ve torunları için bu vatan uğruna can verdiler, kan verdiler. Tüm şehitlerimizin mekanları cennet olsun, gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Bundan 106 yıl önce 7 düvel vardı, bugün ise 77 düvel var. Bizi, bölmek, parçalamak ve yönetmek isteyenler var. Biz Türk halkı olarak dün olduğu gibi bugün de kesinlikle onlara izin vermeyeceğiz. Yolumuz şehitler yolu dedik, Tokat’tan çıktık. Bugün şehitler anısına 106 dakika bir nöbetimiz olacak. Gönül isterdi ki Tokat’tan buraya yürüyelim ama pandemi nedeniyle İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu dedi ki ‘Bu yıl olmaz, nasip olursa seneye yürürsünüz’ dedi. Biz de şehitleri anmak için arabamızla geldik. Mekanları cennet olsun diyorum. Ailelere sesleniyorum; anne ve babalar, çocuklarını Çanakkale’ye getirin. Buranın her karış toprağında şehit kanı var. 15 yaşındaki gençler buraya; vatan, bayrak, ezan, kuran ve namus için geldi. Vatanın varsa namusun var. Vatanın varsa bayrağın var. Vatanın yoksa ne namusun var ne de bayrağın. Önce vatan diyorum. Herkes vatanına sahip çıksın, oyuna gelmesin. Dış güçler bizi bölüp, parçalamak istiyor. Kesinlikle onlara izin vermemiz lazım” dedi.

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