Rus savaş gemisi 'Saratov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı 150 borda numaralı savaş gemisi Saratov Çanakkale Boğazı’ndan ilerleyerek, Marmara Denizine doğru yol aldı.

Ege Denizi açıklarından saat 15.30 sıralarında Çanakkale Boğazı'na giren 150 borda numaralı savaş gemisi Saratov, 18.30 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. ‘Dur yolcu' yazısı ve Kilitbahir Kalesi önlerinden ilerleyen Rus savaş gemisi Saratov, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu’nu geçerek Marmara Denizine doğru yol aldı.

Rus savaş gemisi Saratov’a boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.

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