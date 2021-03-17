Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE (DHA)ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 150 borda numaralı savaş gemisi 'Saratov', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Geminin boğazdan geçişi sırasında güvertesindeki can yelekli askerler dikkat çekti.

Ege Denizi'nden saat 17.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 150 borda numaralı 'Saratov' adlı savaş gemisi, saat 18.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen savaş gemisi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Rus savaş gemisine güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Geminin boğazdan geçişi sırasında güvertesinde can yelekli askerler olduğu görüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN

2021-03-17 19:08:19



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