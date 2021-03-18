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Çanakkale Savaşları kahramanı Yahya Çavuş'un evi restore edilmeye başlandı

DHA

Çanakkale Savaşları kahramanı Yahya Çavuş'un evi restore edilmeye başlandı


Mustafa SUİÇMEZNedim BAYHAN/ EZİNE (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE Savaşları sırasında, 25 Nisan 1915 günü Gelibolu Yarımadası´nda Ertuğrul Koyu´na çıkarma yapan 3 bin askerden oluşan İngiliz kuvvetini, komutasındaki 67 askeriyle 10 saat mavzer atışlarıyla sahilde durduran Ezineli Yahya Çavuş´un evi, kahramanlık destanının anlatıldığı müzeye dönüştürülmek için restore edilmeye başlandı.
Çanakkale Savaşları sırasında, 25 Nisan 1915 sabahı, Seddülbahir köyü yakınlarındaki Ertuğrul Koyu'na düşman askerlerinin yaptığı çıkarmada, Bölük Komutanı Yüzbaşı Hüseyin Bey'in ağır yaralanması sonucu en kıdemli erbaş olarak komutayı eline alan Yahya Çavuş, 3 bin askerden oluşan İngiliz kuvvetini, komutasındaki 67 askeriyle 10 saat mavzer atışlarıyla sahilde durdurmuş, işgal güçlerine ağır kayıplar verdirerek, çıkarmanın başarısız olmasını sağlamıştı. Dünya tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Destanı´nın kahramanlarından Ezineli Yahya Çavuş´un kahramanlık destanını yaşatmak için doğup büyüdüğü Ezine ilçesinin Yahya Çavuş köyündeki evin, müze haline getirilmesi için çalışmalara başlandı. 
450 BİN TL HARACANARAK MÜZEYE DÖNÜŞTÜRELECEK
Çanakkale Valiliği ve İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan proje ile Yahya Çavuş'un evi kamulaştırıldı. Ardından hazırlanan müze evi projesinin restorasyon çalışmalarını üstlenen iş insanı Sinan Erdoğan ile protokol imzalandı. Çanakkale Savaşları kahramanı Yahya Çavuş'un evi yaklaşık 450 bin TL harcanarak, müze eve dönüştürülecek. Ağustos ayında tamamlanması planlanan müze evde, Yahya Çavuş'un Çanakkale Savaşı'nda göstermiş olduğu kahramanlık destanı anlatılacak.
`GURURLUYUZ, MUTLUYUZ´
Yahya Çavuş köyü Muhtarı Ali Sevinç, Çanakkale Savaşları'nda büyük kahramanlık destanı sergileyen Yahya Çavuş ile gurur duyduklarını belirterek, "Yahya Çavuş, restorasyonuna başlanılan bu evde doğup, büyüdü. Balkan harbinden de döndükten sonra Çanakkale cephesine gidiyor. 25 Nisan 1915 günü Gelibolu Yarımadası´nda Ertuğrul Koyu´na çıkarma yapan 3 bin askerden oluşan İngiliz kuvvetini, komutasındaki 67 askeriyle 10 saat mavzer atışlarıyla durdurarak büyük kahramanlık örneği gösterdi. Gururluyuz, mutluyuz. İki ay önce müze evine dönüştürülmek üzere restorasyon çalışmalarına başlandı. Müze eve ziyarete gelecek olan vatandaşlar, Yahya Çavuş'un kahramanlık destanını görecekler. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.
Yahya Çavuş köyü sakinlerinden Saim Çırkan ise Yahya Çavuş'un Balkan Harbi sonrası Çanakkale Savaşları'na katıldığını ifade ederek, şunları söyledi: "Ertuğrul Koyu'ndan çıkarma yapan 3 bin İngiliz askerine karşı 67 silah arkadaşıyla 10 saat karşı koyarak, büyük kahramanlık destanı göstermiştir. Yahya Çavuş'un doğu büyüdüğü bu evinde torununun yaşadığını biliyorum. Bu evin tavanı topraktı, sonrasında tadilat gördü. Şu anda Yahya Çavuş'un evini müzeye dönüştürmek üzere restorasyon çalışmalarına başlandı. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ederim."
EZİNELİ YAHYA ÇAVUŞ
Ezine ilçesi Koçali köyünde 1887 yılında dünyaya gelen Yahya Çavuş, Balkan Savaşları'nda Osmanlı ordusunda görev alarak, Birinci Dünya Savaşı sırasında seferberlik ilan edildiğinde tekrar cepheye gitti. Çanakkale Cephesi'nde 9´uncu Tümen'e bağlı 26´ncı Alay, 3´üncü Tabur, 10´uncu Bölük, 1´inci Takım Komutanı olan Yahya Çavuş, işgal güçlerinin çıkarma yapması ihtimaline karşı bağlı olduğu alayın Seddülbahir'i savunmakla görevlendirilmesi üzerine bu bölgede görev aldı. İşgal güçlerinin 25 Nisan 1915 sabahı 5 ayrı noktaya çıkarma yapmaya başlamasının ardından bunlardan biri olan Ertuğrul Koyu'nda göğüs göğse yaşanan muharebede, 10´uncu Bölük Komutanı Yüzbaşı Hüseyin Bey'in ağır bir yara alması ve savaş dışı kalması ile bölüğün en kıdemli erbaşı olan Yahya Çavuş komutayı eline aldı. Yahya Çavuş tecrübesiyle bölüğüne gösterdiği hedefin ateş altına alınması emrini verdi. Yahya Çavuş komutasındaki Türk askeri, işgal güçlerine ağır kayıplar verdirdi ve çıkarmanın başarısız olmasını sağladı. Ertuğrul Koyu Harekâtı´nın ikinci günü Yahya Çavuş bacağından yara almasına rağmen hayatta kalarak geri çekilmeyi başardı ve Kirte köyü yakınındaki 26´ncı Alay Karargâhı´na ulaştı. Tedavisinin ardından yeniden muharebe alanına dönen Yahya Çavuş, 4 Haziran 1915'te yapılan 3´üncü Kirte Muharebeleri´nde süngü taarruzu esnasında ağır bir yara alıp hastaneye kaldırılmasının ertesi günü şehit oldu. Ertuğrul Koyu'ndaki harekâtta şehit olan askerler anısına bu bölgeye sonraki yıllarda bir şehitlik yapılarak Yahya Çavuş'un adı verildi. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ezine Mustafa SUİÇMEZ-Nedim BAYHAN
2021-03-18 09:01:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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