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18 Mart Çanakkale Zaferi'nde duygulandıran video

İHA

18 Mart Çanakkale Zaferi'nde duygulandıran video

18 Mart Çanakkale Zaferi'nde duygulandıran video sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Gönüllü Turizm Elçisi Nisa Turan'ın 18 Mart Çanakkale Zaferi nedeniyle Çanakkale Şehitliği'nde hazırladığı video büyük beğeni topladı. Çanakkale şiirinin okuduğu vido izleyenleri duygulandırdı. Çanakkale Anıtı'nın ve Çanakkale Şehitliği'nin havadan çekilen görüntüleri binlerce beğeni aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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