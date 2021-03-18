İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çanakkale'de



Huzeyfe ÖZDEMİR Semih ŞAHİN / ÇANAKKALE,(DHA)İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla geldiği Çanakkale´nin Biga ilçesinde esnafı ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Çanakkale´ye geldi. Çanakkale´nin Biga ilçesinde esnaf ziyareti yapan Akşener´e İYİ Parti ve CHP milletvekilleri eşlik etti. Çok sayıda partili tarafından karşılanan Akşener, esnafla sohbet ettikten sonra kent merkezine doğru yola çıktı.DHA-Politika Türkiye-Çanakkale / Merkez Huzeyfe ÖZDEMİR-Semih ŞAHİN

2021-03-18 12:53:49



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