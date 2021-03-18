(Düzeltme) 18 Mart Çanakkale Zaferi'nde duygulandıran video

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18 Mart Çanakkale Zaferi'nde duygulandıran video sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Gönüllü Turizm Elçisi İsa Turan'ın 18 Mart Çanakkale Zaferi nedeniyle Çanakkale Şehitliği'nde hazırladığı video büyük beğeni topladı. Çanakkale şiirinin okuduğu vido izleyenleri duygulandırdı. Çanakkale Anıtı'nın ve Çanakkale Şehitliği'nin havadan çekilen görüntüleri binlerce beğeni aldı.

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