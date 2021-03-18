İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çanakkale'de (2)



NİŞAN YÜZÜKLERİNİ TAKTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla geldiği Çanakkale´de esnaf ziyareti yaptı. Akşener, ziyaret sırasında İYİ Parti İl Genel Meclisi üyesi Ali Rasim Acar'ın oğlu Halil İbrahim Acar ile Muazzez Sevim'in nişan yüzüklerini takıp, kurdelesini kesti. Nişanlanan çift ve aileleri, Akşener ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kendi evliliğinde mutlu olduğunu söyleyen Akşener, "Bana bu görevi layık gördüğünüz için teşekkür ederim. Allah nikahınızda da şahit olmayı bana nasip etsin. Allah sizi mutlu mesut etsin. Ben çok mutlu evliliği olan bir kadınım. Eminim sen de çok mutlu olacaksın" dedi.Huzeyfe ÖZDEMİR-Semih ŞAHİN/ÇANAKKALE,(DHA)DHA-Politika Türkiye-Çanakkale / Merkez Huzeyfe ÖZDEMİR-Semih ŞAHİN

2021-03-18 15:00:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.