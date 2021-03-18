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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkale Deniz Zaferi´nin 106'ncı yılı kutlanıyor (2)

DHA

Çanakkale Deniz Zaferi´nin 106'ncı yılı kutlanıyor (2)


ŞEHİTLER ABİDESİ'NDE TÖREN DÜZENLENDİÇANAKKALE Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Şehitler Abidesi'nde tören düzenlendi. Zafer'in 106'ncı yılı coşkuyla kutlanırken, 'Çanakkale Destanı'nın kahramanı şehitler anıldı.İki dev ekranın kurulduğu alanda törenin başlangıcına kadar askeri bando tarafından marşlar çalındı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda şehit yakını, gazi ve gazi yakınları katıldı.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu ve Çanakkale Valisi İlhami Aktaş Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN MESAJITörende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü münasebetiyle yayımladığı mesajı okundu. Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi: "106'ncı sene-i devriyesini millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak ettiğimiz Çanakkale Zaferi'nin bütün kahramanlarını ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, tazimle yâd ediyoruz. Çanakkale, Anadolu´daki Türk varlığına ve mukaddes değerlerimize hasım olanlara karşı kahraman ecdadımızın yazdığı şanlı bir destandır. Çanakkale ruhu, milletimizin ecdadından devraldığı bağımsızlık ülküsünü gelecek nesillere daha güçlü şekilde teslim edeceği kutsal bir değerdir. Tarih, topraklarımızı işgal etmeye kalkanların hüsrana uğradıkları nice ibretlik derslerle doludur. Aziz milletimiz, Çanakkale ve Kurtuluş Savaşında olduğu gibi 15 Temmuz´da da aynı mücadele ruhuyla işgale geçit vermemiştir. Şanlı Çanakkale Zaferi´nin elde edilmesindeki o büyük idrake sahip çıkarak ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmaya kararlıyız. Çanakkale ruhunun bugün de dipdiri olduğunu görmek en büyük güvencemizdir. Ecdadımızın yadigarı istikbalimizden asla taviz vermeyecek, bu bilinçle hep birlikte istiklale yürüyeceğiz. Mukaddes değerleri için giriştiği her mücadelede en zor şartlarda bile düşmanlarını mağlup eden Türk milleti, bugün de birliğini, beraberliğini, dirliğini muhafaza etmek için aynı idrakle gerekirse canını feda etmeye hazırdır. Bastığı toprakları canından değerli görerek savunan ve Anadolu´yu Türk milletine vatan kılan atalarımıza layık evlatlar olarak bugün de ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunlara geçit vermeyecek, milletimizin bekasını topyekûn bir mücadeleyle savunacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Zaferi´nin yıldönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü´nde bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.Tören, Türk Silahlı Kuvvetleri adına 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mustafa Oğuz'un konuşmasıyla devam etti. Bahadır Yenişehirlioğlu tarafından, Mehmet Akif'in 'Çanakkale Şehitlerine' isimli şiiri okundu.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptığı konuşmada; "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi´nin 106´ncı yılında, kahramanlarımızı anmak, yaşadıkları ve başardıklarıyla bizlere öğrettikleri dersleri hatırlamak ve miraslarına aynı kararlılıkla sahip çıktığımızı bir kez daha ifade etmek için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Öyle bir zaman gelir ki milletler yol ayrımlarının belirlendiği, dönüm noktalarının yaşandığı bir kavşakta, kendilerini birbirleriyle yüzleşirken bulurlar. İşte o anda her bir ferdiyle, kendi belirlediği yolda yılmadan, usanmadan ve korkmadan yürüyenler tarihi değiştirirler. Çanakkale 20´nci yüzyıldaki o kavşaktır ve Türk milleti tarihi burada değiştirmiştir. Çanakkale; emperyalistlerin asırlık planlarının, sahneledikleri türlü türlü oyunların bir cesaret tufanında, bir fedakârlık denizinde hiç olup gittiği yerdir. Bu topraklarda fiziki üstünlüğün egosu, ilahi teslimiyetin tevazusu karşısında boyun eğmiştir. Zira Çanakkale´yi anlamayan Kurtuluş Savaşı´nı anlayamaz. Anafartalar kahramanı Yarbay Mustafa Kemal´in bu topraklardan sinesine aldığı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk olarak, kurucusu olduğu Türkiye Cumhuriyeti´nin temellerine yerleştirdiği ruhu kavrayamaz. Dünü bilirsek bugün bize karşı sergilenen tavırlar, atılan adımlar, bunların ardındaki niyetler de hepimize ayan olur. Unutmamalıyız ki bu yüce milletin tarihi bir bütündür. Ayrıştırılmasına izin veremeyiz, vermeyeceğiz" dediTBMM Başkanı Mustafa Şentop ise yaptığı konuşmada, "Bugün tarihe altın harflerle, unutulmaz bir kahramanlıkla nakşettiğimiz 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi´nin 106'ncı yıl dönümü. Çanakkale Zaferi, kolay kazanılmış bir zafer değildir, aksine savaş boyunca neredeyse bütün bir nesli kaybettiğimiz, bazı tarihçilere göre 300 bine yakın şehit vererek kazandığımız bir zaferdir. Unutulmamalıdır ki o tarihte ordularımız Osmanlı sınırlarını korumak için birden çok cephede savaşmaktadır. İngiltere ve Fransa´nın Anadolu´nun batısından; Çanakkale üzerinden İstanbul´a saldırdıkları sırada Rusya da doğusundan; Sarıkamış üzerinden Erzurum´a saldırmaktaydı. Ülkemizin adeta kalbi olan bölgeler büyük ve yoğun bir saldırı altına girmiş, tartışmasız bir beka sorunu baş göstermişti. Hep söylendiği gibi Çanakkale bizim için tam da bu yüzden bir ölüm kalım mücadelesiydi.  Şunun altını çizerek belirtmeliyim ki tarih boyunca esir edilmemiş ve ölümüne de olsa istiklalini savunup özgür yaşamış aziz milletimiz, bu büyük ruhunu en destansı biçimde belki de Çanakkale´de göstermiştir. Gerek deniz savaşlarında gerek sonraki kara savaşlarında o kadar çok efsanevi kahramanlık sahneleri vardır ki sanki bin yılın bütün zaferlerinin altın sahneleri Çanakkale´de toplanmış gibidir. Bu mukaddes mekanda Çanakkale başta olmak üzere bütün cephelerde namusunu çiğnetmemek için, yurdunu düşmana teslim etmemek için, esareti reddetmek için canını feda eden mübarek şehitlerimize, gazilerimize, bütün komuta kademesine, kahraman neferlerimize Cenab-ı Hak´tan rahmet diliyorum, aziz milletimiz adına hürmet ve şükranlarımı sunuyorum. Emanetleri bugün, çok daha güçlü ve güvenilir evlatlarının ellerindedir. Yükselttikleri ay yıldızlı al bayrak, yurdumuzun üzerinde ebediyyen dalgalanacak ve onun kutlu gölgesi altında toplanan milletimizin, ülkesi ve devletiyle bölünmez bütünlüğüne göz diken her düşmanın akıbeti, Çanakkale´deki gibi hezimet olacaktır. Atalarımız, su uyur düşman uyumaz demişlerdir. Aradan yüz yıldan fazla zaman geçti fakat bazı devletlerin milletimize ve devletimize karşı dinmek bilmez bir kindarlıkla, hiç hak etmediğimiz bir düşmanlıkla saldırdıklarını; ülkemizi bölüp parçalamak ve mümkünse işgal etmeye yönelik kötü niyet beslediklerini tespit etmek zorundayız. Düşmanlar, yüz yıl önce Mehmetçiğin kanını dökmesi için, şehirlerimizi yakıp yıkması ve halkımızı katletmesi için vaktiyle sömürgeleştirdikleri Asya ve Afrika ülkelerinden asker üniforması giydirilmiş köleler toplayıp getirmişlerdi. Günümüzde de benzer bir yöntemi uyguluyor ve vekâlet savaşları yürütüyorlar. Geçmişte de işgal etmeye teşebbüs ettikleri bölgelerin halklarından ve maalesef kendi halkımızdan kandırabildiklerine vekâlet veriyor, onları eğitip donatıyor ve bu mankurtlaşmış gurupları savaştırarak kendi işgalleri için güya zemin oluşturuyorlardı. Milletimiz, aydınlarımız, devlet adamlarımız o zaman düşmanın bu basit oyununu görmüş ve karşı tedbirlerini almıştır, almaktadır." dedi
Konuşmaların ardından tören, Kuran-ı Kerim tilaveti ve şehitler için edilen dua ile devam etti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop şehitlik defterini imzaladı. Şentop ve beraberindeki bakanlar şehit mezarlarına karanfil bıraktı, 1915 Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'ni gezdi. Şehitler Abidesi´ndeki tören kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı´na ait unsurlar boğazda ve Şehitler Abidesi önünde geçit töreni gerçekleştirdi. Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı hava akrobasi timi Türk Yıldızlarının gösterisi nefes kesti.
Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Nedim BAYHAN/ÇANAKKALE, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Nedim BAYHAN
2021-03-18 15:12:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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