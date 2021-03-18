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Çanakkale Deniz Zaferi´nin 106'ncı yılı kutlanıyor (3)

DHA

Çanakkale Deniz Zaferi´nin 106'ncı yılı kutlanıyor (3)


TÜRK YILDIZLARININ GÖSTERİSİ NEFES KESTİ
18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi´nin 106´ncı yıl dönümü dolayısıyla Şehitler Abidesi´nde düzenlenen törenlerin ardından Türk Yıldızları´nın gösterisi nefes kesti. Öncesinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı yüzer ve uçar unsurlarla Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı uçar unsurlar geçit yaptı.
Şehitler Abidesi önünden geçiş esnasında, gemilerden, Çanakkale şehitlerini selamlamak amacıyla top atışı yapıldı. Deniz geçiş töreninin ardından Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı. Nefes kesen hareketleriyle izleyenleri büyüleyen Türk Yıldızları nefesleri kesti.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Nedim BAYHAN
2021-03-18 16:11:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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