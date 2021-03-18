ÇOMÜ ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı



ÇANAKKALE (DHA)ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi arasında ÇOMÜ1 Araştırma Gemisi´nin, bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerde kullanımına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne ait ÇOMÜ1 Araştırma Gemisi´nin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi ile gerçekleştirecekleri bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerde kullanımına ilişkin protokol, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından imzalandı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda gerçekleşen törene, ÇOMÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Mustafa Küçükkaptan, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serkan Akça, Kırsal Hizmetler Dairesi Hayvansal Üretim ve Su Ürünleri Şube Müdürü Mehmet Hezer, ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Şanver Çelik, ÇOMÜ-1 Araştırma Gemisi Kaptanı Dr. Öğr. Üyesi Alkan Öztekin ile Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürü Alper Altınok katıldı. 3 yıl süreyle geçerli olacak protokolün imza töreninin ardından ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Sedat Murat ve beraberindeki heyet, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ile Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) Genel Sekreteri Hasan İskender´i makamında ziyaret etti. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2021-03-18 17:58:41



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