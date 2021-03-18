Akşener genç çiftin nişan yüzüklerini taktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Çanakkale’de esnaf ziyareti sırasında bir çiftin nişan yüzüklerini taktı.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Çanakkale’ye gelen Meral Akşener, esnaf ziyaretlerinde bulundu. Çanakkale’de partililer ve vatandaşlar tarafından karşılanan Akşener, esnaf ziyaretinde basın mensuplarına açıklama yaptı. Akşener, “Burada özne siyasî olarak bizim partimiz değil, ben değilim. İktidarı yermiyorum. Kendimizi övmüyorum. Esnaf arkadaşlarımızın durumunu anlamak istiyoruz. Buradaki çalışmamız bu şekilde. Buradan Şehitler Âbidesine gideceğiz. Bugün, Çanakkale ruhunun canlandığı bir gün olmasını diliyorum ben Türkiye için. Özellikle de Kuzey, Güney, Doğu, Batı herkesin ve her bir yaş grubunun. Burada buluştuğu, fizikî olarak gelip burada şehit düştüğü, gazi olduğu, kimisinin ruhunun burada olduğu dönem. Bugün onu hem anmak, hem de o ruhu yeniden canlandırmak, hem de şehitlerimize dua etmek için buradayız. Buranın o manevî atmosferi, insanın zaman zaman üzüntülerine, asabiyetine sebep olan birçok meseleyi Bunları bir insan olarak söylüyorum, siyasî olarak değil, onların da ortadan kalktığı bir atmosferi var burasının. Bütün siyasilerin bu ruha lâyık olmasını, burada şehit düşen büyüklerimizin ruhuna lâyık olmasını diliyorum. Allah hiçbirimizi utandırmasın” ifadelerine yer verdi.



Genç çiftin yüzüklerini taktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretleri sırasında karşısına çıkan genç çifti geri çevirmedi. Akşener, Muazzez ve Halil İbrahim çiftinin nişanını gerçekleştirdi. Demircioğlu Caddesi üzerinde gençlerin nişan kurdelelerini kesen Başkan Akşener, cadde üzerinde bekâr olan erkeklere ise kestiği kurdele parçalarını verdi. Genç çiftin düğününe de katılmak istediğini belirten Akşener, genç çiftle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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