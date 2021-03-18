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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Çanakkale´de (2)

DHA

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Çanakkale´de (2)


'TARİHİMİZE SAHİP ÇIKALIM'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Çanakkale ziyareti kapsamında Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyüne giderek vatan şairi Namık Kemal ve Süleyman Paşa´nın mezarını ziyaret etti. Ziyaret sonrası, köyde kurulan kürsüden konuşma yapan Kılıçdaroğlu, Namık Kemal´in çağın ötesinde bir düşünür olduğunu ifade etti. Bayrak ve vatan söz konusu olduğunda herkesin kenetlenmesi gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu şunları söyledi:
"Bayrağımız ve vatanımız için hepimiz, canımızı feda edebiliyoruz. O nedenle, milli kurtuluş savaşının ön sözüdür diyoruz. Bedeller ödendi burada, hayatlar gitti onu biliyoruz. 7´den 70´e herkes Çanakkale´ye koşuyorsa, temel nedeni budur. Ama siyasiler gerçeği yeteri kadar kavradılar mı? Yeteri kadar öğrendiler mi? Bunu da hepimizin düşünmesi gerekiyor. Namık Kemal´in mezarını ziyaret ettim. Milli duygularımızı en iyi anlatan vatan şairlerimizden bir tanesidir Namık Kemal. Hiç sorduk mu acaba, Namık Kemal neden her yerden sürüldü? Şimdi ziyaret ediyoruz. Niye ziyaret ediyoruz? Bizi affetsin diye aslında. Onun verdiği mücadelenin etrafında kaç kişi vardı? Kıbrıs´ı, Adalar´ı tutun, neredeyse coğrafyanın her tarafına sürüldü bu insanlar. Neden sürüldü Namık Kemal? Ve neden Namık Kemal´i çok seviyoruz? Çünkü çağları aşan düşüncesi vardı. Mustafa Kemal Atatürk´ü neden seviyoruz? Çağları aşan bir düşünürdü aynı zamanda. Ne diyordu hedef olarak? 'Çağdaş uygarlığı aşacaksınız' diyordu, 'muasır medeniyeti aşacaksınız' diyordu. Koyduğu hedefe bakıyor musunuz? O hedef için neler yapıyoruz acaba? Hepimizin düşünmesi lazım. İşçinin, çiftçinin, memurun, emeklinin herkesin düşünmesi lazım. Tarihimize sahip çıkalım, tarihin verdiği dersleri asla unutmayalım ama geleceği iyi bilelim ve geleceği iyi çizelim."
'HEPİMİZİN VATANI'
Kemal Kılıçdaroğlu, bugün hala eğitim sisteminden şikayet ediliyorsa oturup düşünmek gerektiğini belirterek, "Bizim çocuklarımız denek mi? Her yıl eğitim sistemi değişiyor. Neden? Neden uygarca bir eğitim sistemi getiremiyoruz? Neden 10 milyonu aşkın işsizimiz var, neden? Neden çiftçi ürettiği ürünün karşılığını alamıyor? Hepimizin düşünmesi lazım. Vatan sadece benim vatanım değil, hepimizin vatanı. Ne yapacağız? Amaç ne? Herkesin kazandığı, ürettiği, alın teri döktüğü ve herkesin huzur içinde yaşadığı bir Türkiye istiyoruz. Çağdaş, uygar bir Türkiye´yi istiyoruz. Benim çiftçim kazanmasın ama dışarıdaki çiftçi kazansın. Ben Yozgat´ın kokulu mercimeğini bütün dünyaya tanıtmam gerekirken dışarıdan mercimek getiriyorum, neden? Neden nohut getiriyorum? Dışarıdan canlı hayvan getiriyorum, neden? Dışarıdan saman. Hiç aklınıza gelir miydi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti dışarıdan saman getirecek. Mısır getiriyoruz, hayvan yemi getiriyoruz neden? Şunu düşündük mü acaba hiç? Konya´dan daha küçük bir devlet olan Hollanda, yıllık 183 milyar dolar tarım ürünü ihraç eder. Devasa Türkiye Cumhuriyeti Devleti´nin 18 milyar dolar ihracatı var, daha fazla ithalatı var. Neden? İnsanımız var, toprağımız var, güneşimiz var, denizimiz var, göllerimiz var, suyumuz var, her şey bereketli, gençlerimiz var, taşı sıksa suyunu çıkaracak. Neden bu işsizlik, bu fukaralık? Neden bu tablo, neden bu karamsarlık ?"
Kılıçdaroğlu, Bolayır´da vatandaşlara seslendikten sonra Gelibolu ilçesinde belediye başkanlığını ziyaret etti. Burada basına kapalı olarak muhtarlarla bir araya gelen Kılıçdaroğlu daha sonra şehit aileleri ve muhtarlara bir restoranda yemek yedi. Kılıçdaroğlu, daha sonra geceyi geçireceği Tekirdağ'a hareket etti.
 DHA-Politika Türkiye-Çanakkale / Gelibolu Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU
2021-03-18 21:22:27

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