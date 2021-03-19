Bozcaada açıklarında karaya oturan kum yüklü gemi kurtarılmayı bekliyor (2)

Sen de mi uşak!

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KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDIÇANAKKALE´nin Bozcaada ilçesi Batı Burnu mevkisinde, kıyıdan yaklaşık yarım mil açıkta silika kumu yüklü Panama bayraklı 149 metre uzunluğundaki 'Kemet Star' isimli gemi için kurtarma çalışması başlatıldı. Kurtarma-3 römorkörü, gemiyi yüzdürmek için bağlanan halat ile çekmeye başladı. Mustafa SUİÇMEZ-Nedim BAYHAN/BOZCAADA(Çanakkale), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Bozcaada Mustafa SUİÇMEZ-Nedim BAYHAN

2021-03-19 11:54:26



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