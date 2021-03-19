Çanakkale'de jandarma, öğrencilere top hediye etti

Sen de mi uşak!

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ÇANAKKALE (DHA)ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde jandarma ekipleri, Yeniköy İlkokulu öğrencilerine basketbol, futbol ve voleybol topu hediye etti.

İl Jandarma Komutanlığı, çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Gelibolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de Yeniköy İlkokulu öğrencilerine basketbol, futbol ve voleybol topu hediye etti. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2021-03-19 16:41:38



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