Bozcaada açıklarında karaya oturan kum yüklü gemi kurtarıldı

'Kimse çocuklara bir şey olmaz diye düşünmesin'



Burak GEZEN/ ÇANAKKALE (DHA)- ÇANAKKALE´nin Bozcaada ilçesi Batı Burnu mevkisinde, kıyıdan yaklaşık yarım mil açıkta karaya oturan silika kumu yüklü Panama bayraklı 149 metre uzunluğundaki 'Kemet Star' isimli gemi, römorkörler yardımıyla kurtarılarak, yüzdürüldü.

Mısır'ın Abuzenima Limanı'ndan Kocaeli'nin Derince Limanı'na silika kumu taşıyan Panama bayraklı 149 metre uzunluğunda ve 11 bin 848 grostonluk 'Kemet Star' isimli gemi, geçen perşembe günü saat 19.30'da Çanakkale Boğazı´na giriş yapmak üzere demir alıp, manevra yaptığı sırada, karaya oturdu. Gemi kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü´ne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma3 römorkörü ile KEGM9 isimli tahliye botu sevk edildi. Gemi kaptanının yardım talebi üzerine dün, Bozcaada Liman Başkanlığı koordinesinde, Kıyı Emniyeti dalgıçları, silika kumu yüklü geminin bulunduğu bölgeye giderek, su altı kontrollerini yaptı. Ardından da geminin emniyetli bir şekilde yüzdürülmesi için çalışma başlatıldı. Bugün saat 15.00'te ise Kurtarma3 ve Türkeli isimli römorkörlerin yardımıyla gemi kurtarılarak, yüzdürüldü.

Güvenli bir alana demirleyen geminin, sorvey kontrolü yapıldıktan sonra boğaz geçişine izin verilecek. DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Bozcaada Burak GEZEN

2021-03-20 16:36:00



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