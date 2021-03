Ayvacık'ta kamyona çarpan motosikletli genç öldü

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE´nin Ayvacık ilçesinde, kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Yahya Can Varol (18), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.30 sıralarında ilçenin Çamlık mevkisinde meydana geldi. Çanakkale´den Ayvacık yönüne giden Necmettin Tokat yönetimindeki 17 ABC 835 plakalı kamyona, Yahya Can Varol´un kullandığı 17 ABG 543 plakalı motosiklet arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü Yahya Can Varol, olay yerinde yaşamını yitirdi. Varol'un cenazesi, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ

