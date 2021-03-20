Çanakkale'de koronavirüs vaka sayısında tedirgin eden artış



Burak GEZEN/ ÇANAKKALE (DHA)SAĞLIK Bakanlığı'nın ilk hafta açıkladığı koronavirüs risk haritasında, Çanakkale'de vaka sayısı her 100 bin kişide 81,51 olarak gerçekleşmişti. Vaka sayısının ikinci hafta 107,29'a ve bu hafta ise 202,75'e yükseldiği kentte, yaşanan hızlı artış endişeye yol açtı.

Yurt genelinde 1 Mart itibariyle kontrollü normalleşmeye geçilirken, düşük, orta ve yüksek riskli illerdeki kafeler ile restoranlar yüzde 50 kapasiteyle açıldı. Sağlık Bakanlığı´nın yayınladığı risk haritasında, 'yüksek risk´ grubunda `turuncu´ renkle gösterilen Çanakkale´de de işletmeler, 1 Mart itibariyle yüzde 50 kapasiteyle müşteri kabul etmeye başladı. Ancak ilk haftada vaka sayısı her 100 bin kişide 81,51 olarak açıklanan Çanakkale'de, geçen hafta bu rakamın 107,29'a, bu hafta ise 202,75'e yükselmesi dikkat çekti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bu akşam sosyal medya hesabından paylaştığı, haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen toplam vaka sayısını gösteren 1319 Mart tarihlerini kapsayan risk haritasında, Çanakkale'deki vaka sayısı 202,75 olarak açıklanınca, kentteki çok sayıda vatandaş harita görselini sosyal medya hesabından paylaşarak, duydukları endişeyi dile getirdi. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN

2021-03-20 23:05:05



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