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Gökçeada’da artan korona virüs nedeniyle 5 okulda yüz yüze eğitime ara verildi

İHA

Gökçeada’da artan korona virüs nedeniyle 5 okulda yüz yüze eğitime ara verildi

Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde, artan korona virüs (Covid19) nedeniyle aralarında Rum okullarının da bulunduğu toplam 5 okulda yüz yüze eğitime ara verildi. Öğretmen ve öğrencilerin 10 gün boyunca karantinada kalması kararlaştırıldı.
Gökçeada Kaymakamı Dr. Serhat Doğan başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu; Gökçeada Atatürk Anadolu Lisesi ile Gökçeada Özel Zeytinli Rum İlkokulu'nda testi pozitif çıkan öğretmen, Cumhuriyet İlkokulu'nda testi pozitif çıkan öğrenci ile Gökçeada Özel Tepeköy Rum Ortaokulu ve Gökçeada Özel Tepeköy Rum Lisesi'nde temaslı öğrenci bulunması nedeniyle, söz konusu 5 okulda salgının yayılımını önlemek için yüz yüze öğretime 29 Mart tarihine kadar ara verilmesine ve bu süreçte öğrencilerin uzaktan eğitime devam etmeleri kararlaştırıldı.
Öte yandan, Gökçeada Atatürk Anadolu Lisesi'ndeki bütün öğretmen ve öğrencilerin ile Cumhuriyet İlkokulu'nda enfekte öğrencinin bulunduğu sınıftaki tüm öğrenciler ve bu sınıfta eğitime giren tüm öğretmenlerin de 10 gün süreyle karantinada kalmasına karar verildi.

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