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Prof. Dr. Alper Şener: Bu tırmanış devam ederse, Türkiye tamamen kapanabilir

DHA

Prof. Dr. Alper Şener: Bu tırmanış devam ederse, Türkiye tamamen kapanabilir


Mustafa SUİÇMEZ-Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, risk haritasında rengi kırmızı olan il sayısının 25'den 39'a çıkması üzerine, "Avrupa'da olduğu gibi Türkiye de çok büyük olasılıkla üçüncü dalganın içerisinde. Bu tırmanış trendi daha devam edecek olursa, Türkiye'nin tamamen kapanması dahi söz konusu olabilir" dedi.
Sağlık Bakanlığı'nın 'risk' haritasındaki kırmızı renkli il sayısı, 14 ilin ilave olmasıyla 25'den 39'a yükseldi. ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, son dönemde maske, mesafe, el hijyeni gibi önlemlere çok fazla uyulmadığını belirterek, şunları söyledi:
"Tehlike büyük. Halihazırda Avrupa'da olduğu gibi Türkiye de çok büyük olasılıkla üçüncü dalganın içerisinde. Bu tırmanış trendi devam edecek olursa, Türkiye'nin tamamen kapanması dahi söz konusu olabilir. Eğer normalleşme konuşulur pozisyondayken, geriye adım atmak istemiyorsak azami önem göstermemiz lazım."  
'TÜRKİYE'DE HENÜZ ADI KONMAMIŞ BİR TÜRKİYE MUTANTI OLABİLİR'
Son dönemde dünyada olduğu gibi Türkiye'de de salgının yükselmesiyle ilgili kaygı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Şener, "Çünkü İngiltere, Afrika, Brezilya mutantı gibi tanımlanmış mutantlar var. Türkiye'de de henüz adı konmamış bir Türkiye mutantı olabilir; Karadeniz mutantı, İstanbul mutantı olabilir. Bu mutantın tanımlanmasıyla birlikte, Türkiye'deki son birbuçuk ayda hızlı bir şekilde tırmanan rakamların sebebini de değişime bağlayabiliriz" diye konuştu.
'ÇANAKKALE'DE MUTANT VİRÜS SAYISINDA BİR ARTIŞ VAR'
Çanakkale'de son bir haftada vaka sayısının 2 katına çıkmasını da değerlendiren Şener, şunları söyledi:
"Çanakkale'de mutant virüs sayısında bir artış var. Özellikle İngiltere mutantı özelinde baktığımızda çok hızlı yayıldığını biliyoruz. Yüksek oranda bulaşımın arttığını biliyoruz. Hafta sonları ilçelerden özellikle şehir merkezine ciddi anlamda insan trafiği olduğunu görüyoruz. Çünkü hafta sonuyla hafta içi arasında trafik çok ciddi anlamda değişiyor. Kordona gittiğimiz de özellikle cumartesi günleri çok ciddi yoğunluk olduğunu görüyoruz. Bunların hepsi birer faktör, vatandaşlarımız bu önlemlerin bilincine varıp uymadığı sürece, bu salgının hızının önünü kesmek mümkün değil."DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ-Cemhan ŞEN
2021-03-22 12:55:02

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