Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı, bir köydeki karantinanın süresi uzatıldı



ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesine bağlı Sameteli köyü artan koronavirüs vakaları nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındı. Karasuçam köyündeki karantina ise, vaka ve temaslı sayısının beklenen düzeye inmemesi nedeniyle 7 gün uzatıldı.

Yenice ilçesi Hıfzıssıhha Kurulu, Sametli köyünde, vaka sayısındaki artış nedeniyle 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verdi. Bugün saat 18.00'de başlayacak karantina sürecinde köye giriş-çıkışlar, kontrollü yapılacak. Köyde yaşayanların ihtiyaçları, muhtarlık ile Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacak. Muhtar ve imam tarafından anonslar yapılarak, vatandaşlar dikkatli olmaları yönünde uyarılacak.

Öte yandan, ilçeye bağlı Karasuçam köyünde 9 Mart günü başlatılan ve yarın sona erecek olan karantina uygulaması, vaka ile temaslı sayısının beklenen düzeye inmemesi nedeniyle 7 gün uzatıldı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Yenice ÇANAKKALE, (DHA)

2021-03-22 14:16:37



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