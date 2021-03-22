Çanakkale'de uyuşturucu operasyonuna 5 tutuklama



ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Gökçeada ve Biga ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu ve

kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 19 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gökçeada ve Biga ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik 3, kaçakçılık yapan şüphelilere yönelik de 2 operasyon düzenlendi. 5 operasyonda 19 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. 150 gram toz esrar, 202 gram metamfetamin, 100 sentetik hap, ruhsatsız 1 tabanca, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ile 182,145 gram kaçak tütün,

çeşitli marka ve modelde 25 saat, bileklik, tesbih, 1580 dolu makaron, 400 boş makaron, 472 çift imitasyon ayakkabı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 19 şüphelinden 14'ü jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. K.A., D.K., C.C., V.E. ve Afganistan Uyruklu H.H. ise adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli, 'uyuşturucu madde imalatı ile satışı yapmak' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2021-03-22 16:21:20



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