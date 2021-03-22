Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

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Çanakkale’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1719 Mart tarihleri arasında Gökçeada ve Biga ilçelerinde 5 farklı operasyonda toplam 19 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden K.A., D.K., C.C., V.E., ve Afgan uyruklu H.H. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan operasyonlar neticesinde 150 gram toz esrar, 202 gram metamfetamin , 100 adet sentetik ecza (xanax hap), 1 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 182 bin 145 kg bandrolsüz tütün, 25 adet çeşitli marka ve modelde satışa sunulmuş, faturasız, saat bileklik tespih, 4 adet terazi, bin 580 adet dolu makaron, 400 adet boş makaron, 472 çift değişik tip ve markada faturasız, taklit (imitasyon) ayakkabı ele geçirildi.

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