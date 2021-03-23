Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferleri yapılamıyor

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Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de, Kuzey Ege Denizi'nde fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçesine yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde olumsuz hava şartları nedeniyle Bozcaada-Geyikli ve Gökçeada-Kabatepe arasındaki tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN

2021-03-23 10:10:52



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