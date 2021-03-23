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Çanakkale'de 'müsilaj' balık fiyatlarını arttırdı

DHA

Çanakkale'de 'müsilaj' balık fiyatlarını arttırdı


Cemhan ŞEN Nedim BAYHAN / ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı'nı kaplayan müsilaj nedeniyle balıkçılar denize açılamayınca, balık fiyatları zamlandı. Prof.Dr. Yeşim Büyükateş müsilaja organizmaların girdiği stresin neden olduğunu söylerken, balıkçı Hasan Tunç,  müsilaj nedeniyle bu sezon umdukları kadar balık avlayamadıklarını belirtti.
Türkiye genelinde gırgır ve trol balıkçılığı yapanlar için av yasağı, 15 Nisan itibariyle başlıyor. Av sezonun bitmesine sayılı günler kala Marmara Denizi´nin bir bölümü ile Çanakkale Boğazı'nda etkili olan beyaz köpüksü ve yapışkan bir madde olan müsilaj, balıkçıların kabusu oldu. Teknelerin, motor aksamına verdiği zararın yanında denize bırakılan ağlara da yapışıp, gözleri tıkayan müsilaj avlanmayı engelliyor. Müsilaj, Çanakkale´de avlanan balık sayısını azaltırken balıkhanelerdeki tezgahlardada fiyatların artmasına neden oldu. 
ORGANİZMALARIN ÇOĞALMASIYLA ORTAYA ÇIKIYOR
Çanakkale Ondokuz Mayıs Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Büyükateş, müsilajın biyolojik, kimyasal ve fiziksel şartlar uygun olduğunda orta çıktığını belirtti. Son zamanlardaki iklimsel koşulların müsilajda etkili olduğunu kaydeden Prof. Dr. Büyükateş, şunları söyledi:
"Özellikle durgun hava şartlarında ve rüzgarın az olduğu durumlarda görüyoruz. Denizdeki sistemde bitkisel organizmaları fitoplanktonik organizmalar deniz suyu sıcaklığının yüksek olması, ilkbaharın gelmesiyle ve güneş ışığının da açı olarak dik gelmesi hem de günün uzun olması fotosentetik aktiviteyi organizmalarda artırıyor. Bu çoğalmalarına sebep oluyor. Organizmalar çeşitli şekillerde strese girdiklerinde ya da besin elementleri sistemde az olduğunda çeşitli organik maddeler salgılıyor. Birleşmesiyle de bu jelimsi, yapışkan oluşumlar meydana geliyor. Bunlar, balıkçıların ağlarını negatif etkiliyor. Balıkçı ağlarının gözlerini kapatıyor. Teknelerin pompalarına, filtrelerine zarar verdiğini görüyoruz."
`MÜSİLAJDAN GIRGIR TEKNELERİ ÇALIŞAMADI´
Balıkhanede tezgah açan Hasan Tunç, bu sezon umdukları bereketi bulamadıklarını belirtti. Tunç, "Müsilaj nedeniyle denizlerimizde gırgır tekneleri ve diğer balıkçılar çalışamadı. İstedikleri bölgelerde ağ atıp kaldırılamadı. Balık yakalanamadığı için fiyatlar arttı. Genel olarak umduğumuz gibi bir sezon yaşadık. Zaman zaman balık boldu. Bazı zamanlar da az oldu. Bu sene her şeye rağmen iyi bir sezon geçirdik. Balık bol olduğunda vatandaşlarımız ucuza tüketti. Sezonun sonlarına doğru balık azaldığı için fiyatlar arttı. Son dönemde ise yapışkan bir madde olan müsilaj nedeniyle denizlerimizde gırgır tekneleri ve diğer balıkçılar çalışamadı. İstedikleri bölgede ağlarını kaldıramadı. Otomatik olarak balığın yakalanamayarak fiyatın artmasına neden oldu. Bu da doğanın bir dengesi işte. Av yasakları eskiden 1 Nisan'da başlıyordu, şimdi 15 Nisan'a çekildi" diye konuştu.
`MEVSİMLİK BALIK TÜKKETTİK´
Balıkhanede alışveriş yapan Muaffak İren (72) de sezonda balık tüketmeye çalıştığını söyledi. İren, "Daha az ve uygun fiyatlı balıkları tükettik. Sezonuna göre değişiyor. Balık için bilinçli bir tercih yapmak gerekirse, mesela şu anda kefalin hem fiyatı uygun hem de sezonu. Sezonunda lezzetli oluyor balıklar. Son bir aydır kefal alıyorum" dedi.
Balıkhanede bu günlerde levrek 70, çipura 50, somon 90, hamsi 40, orkinos 50, deniz çipura 70, kefal 35, yeşil istavrit 40, sarı kanat 100, uskumru 80, karides 50, sardalyanın kilosu ise 30 TL'den satılıyor.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN-Nedim BAYHAN
2021-03-23 12:13:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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