ABD savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

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Nedim BAYHAN / ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait 116 borda numaralı savaş gemisi 'USS Thomas Hudner', Ege Denizi'ne yol aldı.

Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na saat 14.00´de giriş yapan ABD Donanması'na ait 'USS Thomas Hudner' adlı savaş gemisi, Nara Burnu´nu döndükten sonra saat 16.20 sıralarında Çanakkale açıklarına ulaştı. Kilitbahir´de dağa kazınan 'Dur Yolcu' yazısının önünden geçen savaş gemisine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı botu eşlik etti.

Çanakkale Boğazı´nın ardından ABD savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Nedim BAYHAN

2021-03-23 16:40:44



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