Gökçeada´da kalp krizi geçiren hasta, Sahil Güvenlik botuyla sevk edildi

Vural BOZOK/GÖKÇEADA (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE´de Kuzey Ege Denizi´nde etkili olan poyraz fırtınası nedeniyle bugün feribot seferi yapılamadığı için kalp krizi geçiren Melike Önsal´ın (53) yardımına Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yetişti. Sahil Güvenlik Botuna alınan hasta, dev dalgalar arasındaki zorlu yolculuğun ardından anakaraya ulaştırıldı.Sahil Güvenlik Botuyla Gökçeada´dan Kabatepe Limanı´na getirilen Melike Önsal, ambulansa alınarak Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi´ne sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen hasta, anjiyonun ardından kroner yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Hasta Melike Önsal´ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Sahil Güvenlik Botuyla sevk edilen hastaya refakat eden Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, "Gökçeada´da yaşamanın zorluklarını hava muhalefetinin olduğu dönemlerde çok fazlasıyla yaşıyoruz. Bugün Gökçeada´mızda kalp krizi geçiren bir vatandaşımızın sevkini Sahil Güvenlik Komutanlığımıza ait bot ile bu kadar kötü hava koşullarında gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu tür acil vakalarda Gökçeada´da devletin bütün imkânlarını sunan başta Sayın Valimize, Sayın Kaymakamımıza, Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanımıza, Sahil Güvenlik çalışanlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza minnettarız" dedi. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Gökçeada Vural BOZOK
2021-03-23 18:24:23
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