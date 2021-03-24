İspanya, Bulgaristan ve Romanya savaş gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Mustafa SUİÇMEZ-Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen İspanya Deniz Kuvvetlerine ait M36 borda numaralı 'SPS Tajo', Bulgaristan Donanması'na ait 32 borda numaralı 'Tsibar' ve Romanya Donanması'na ait 'Cpt. Cdor. Alexandru Catuneanu' savaş gemileri Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na saat 08.00´de giriş yapan İspanya Deniz Kuvvetlerine ait M36 borda numaralı 'SPS Tajo', Bulgaristan Donanması'na ait 32 borda numaralı 'Tsibar' ve Romanya Donanması'na ait 'Cpt. Cdor. Alexandru Catuneanu' savaş gemileri boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu´nu döndükten sonra saat 10.00 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemileri Ege Denizi'ne doğru yol aldı.Savaş gemilerine boğazı geçişleri sırasında güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik botları eşlik etti.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ-Cemhan ŞEN
2021-03-24 10:58:10
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