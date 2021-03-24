Çanakkale´de 'Orman Haftası' kapsamında 3 bin fidan dağıtıldı

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Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ, (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE´nin Bayramiç ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından `Orman Haftası´ kapsamında çam fıstığı, lavanta ve biberiye fidanı dağıtıldı. Türkiye´de 21-26 Mart tarihleri arasında kutlanan Orman Haftası etkinlikleri kapsamında, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde vatandaşlara fidan dağıtıldı. Bayramiç Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Yıldırım Akbulut Meydanı´nda bin 500 çam fıstığı, bin lavanta ve 500 biberiye fidanının dağıtımı yapıldı. Vatandaşların ilgisi nedeniyle 3 bin fidan yarım saat içerisinde tükendi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Bayramiç Fatih DALDAL

2021-03-24 14:41:20



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