Çanakkale'de kar yağışı başladı

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Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'de kar yağışı etkili olmaya başladı.

Çanakkale'de saat 16.30 sıralarında, kar yağışı başladı. Baharı beklerken kar sürprizi ile karşılaşan Çanakkaliler, büyük şaşkınlık yaşadı. Kar yağışı, Çanakkele Boğazı'nda görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ

2021-03-24 17:19:36



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