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Annesi, ikinci kez can verdi

DHA

Annesi, ikinci kez can verdi


Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde 11 yıldır böbrek yetmezliği yaşayan İsmail Bilican'a (30), annesi Dilek Bilican (50) ikinci kez can verdi. Bilican'a annesinin verdiği böbrek nakledildi.  
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan İsmail Bilican, 19 yaşındayken Ailevi Akdeniz Ateşi Hastalığı (FMF) ve hipertansiyona bağlı olarak böbrek yetmezliği çekmeye başladı. 11 yıldır ilaç kullanan Bilican'ın böbrekleri iflas etti. Bunun üzerine böbrek nakline karar verildi. 12 gün önce ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Merkezi'nde nakil listesine alınan İsmail Bilican'a annesi Dilek Bilican, oğluna donör olmak istedi. Yapılan testlerin ardından da nakle karar verildi. Önceki gün Dilek Bilican'dan alınan böbrek, İsmail Bilican'a nakledildi. 
ÇOMÜ Organ Nakil Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan, İsmail Bilican'ın 19 yaşından bu yana FMF ve hipertansiyondan kaynaklı böbrek yetmezliği yaşadığını anlatarak, şunları söyledi:
"Diyalize bağlanmadı. Ama yapılan tetkiklerinde böbreklerinde yüzde 13'lük bir fonksiyon saptandı. Diyalize girmeden ilaç ve medikal desteklerle yaşamını sürdürdü. Ancak son dönem böbrek yetmezliği geliştiği için böbrek nakli olması gerekiyordu. Merkezimize başvurdu. Kadavra listesine girdi. Ancak kendisine böbrek bulunamadı. Annesi böbreğini verdi. Bu bizim tercih ettiğimiz bir yöntem değildir. Çünkü burada canlıdan canlıya böbrek naklinde bir kişinin hayatı kurtuluyor ama diğer taraftan da vericiyi potansiyel hasta durumuna sokmuş oluyorsunuz. Ancak ülkemizde organ bağışı sayısı yetersiz olduğu için insanlar çaresizlikten birbirine organ vererek, yakınlarının hayata tutunmasını sağlıyorlar. İsmail Bilican'a da annesi Dilek Bilican uygunluk testleri sonucunda böbreğini verdi. Annesinden alınan böbrek İsmail'e nakille nakledildi. Genel sağlık durumu iyi" dedi.
'ORGAN NAKLİ HAYAT KURTARIR'
İsmail Bilican ise, "Bol su içmem gerekiyordu, içemiyordum. Midem bulanıyordu. Tahliller kötü çıkıyordu. Bunun sonucunda annemden alınan böbrek bana nakledildi. Şu anda her şey normale dönmüş durumda. Organ nakli hayat kurtarır" diye konuştu. 
'OĞULLARINA BÖBREK VEREMEYEN ANNELER VAR'
Oğluna böbreğini vererek, hayata tutunmasını sağladığı için mutlu olduğunu kaydeden Dilek Bilican da, "Oğullarına böbrek veremeyen, oğullarının hayatı kurtaramayan anneler var. Herkes organ bağışı yapsın. Biz çok zorluklar çektik. Bu zorlukları yaşayan bilir. Organ nakli için insanlar bağışta bulunsun. Toprak olacağına, insanlara yararlı, faydalı olsunlar" dedi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ
2021-03-26 09:07:39

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