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Gelibolu Triatlonu 22-23 Mayıs'ta Tarihi Alanda yapılacak

DHA

Gelibolu Triatlonu 22-23 Mayıs'ta Tarihi Alanda yapılacak


Cemhan ŞEN-Nedim BAYHAN/ÇANAKKALE, (DHA)Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) Başkanı Bayram Yalçınkaya, Gelibolu Orta Mesafe Triatlon Türkiye Şampiyonası'nın, 22-23 Mayıs tarihlerinde Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yapılacağını söyledi.
Bir otelde düzenlenen basın lansmanına, Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer Kalkan katıldı. Toplantı; bin 900 metre yüzme, 90 kilometre bisiklet ve 21 kilometre koşu parkurundan oluşacak olan Gelibolu Triatlonu tanıtım videosunun izletilmesiyle başladı. Ardından Gelibolu Triatlonu Yarış Direktörü Onur Şentürk yarışma hakkında bilgi verdi. 
Gelibolu Triatlonu´nu çok önemsediklerini söyleyen Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, "Bizim için vizyon, marka yarışı diye düşünüyoruz. Burada savaşmış 8 ülkeden 4 kadın, 4 erkek sporcu davet etmiştik. Fakat pandemi nedeniyle bunu gerçekleştiremedik. Bu sene de yine pandemi koşulları içerisinde, pandemi önlemleriyle yapacağımız için henüz istediğimiz vizyon noktasına organizasyonu ulaştıramadık. Bu sene bisikletlet tek tur şeklinde tüm anıtların önünden geçecek. Sırf burada 2 bin sporcuyla start alabilecek teknik alt yapıyı oluşturmak için bir çalışma yaptık. Aylarca süren bir mücadeleyle burada anıtlar oluştu. Bizim branşımızda çok ciddi bir mücadele, dayanıklılık var. Çanakkale Ruhuna uyan bir branş olduğumuzu düşünüyoruz" diye konuştu.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise Türkiye'nin ve dünyanın zor bir süreçten geçtiğini söyleyerek, "Türkiye Triatlon Federasyonu'muz öncülüğünde, Çanakkale Valiliğimiz ve Gençlik Spor Müdürlüğümüz ile birlikte güzel bir organizasyon gerçekleştireceğiz. Çanakkale Tarihi Alanı'nda uluslararası bir organizasyon yapılacak. Yapılacak her türlü aktivite ve organizasyonda koronavirüs sürecindeki o hassasiyeti en başa yazıyoruz. Sağlıktan başka hiç bir şey önemli değil. Dolayısıyla gelen sporcuların tahlillerinin yapılmasından, organizasyonda görev alacak diğer tüm arkadaşlarımızın hastalık taşımadıklarını gösteren tüm çalışmaları yapmış olarak bu organizasyonu gerçekleştireceğiz. Gerek bölgemizin, gerekse ülkemizin bu konudaki hassasiyetlerini çok iyi biliyoruz. Önce sağlık diyoruz. Etkinlik 22-23 Mayıs'ta yapılacak. Önümüzde uzun bir zaman var. İnşallah Türkiye'de bu koronavirüs ile mücadelede etkin olmasından dolayı, başarılı bir mücadele olmasından dolayı o tarihlerde biz salgın sürecinde daha önemli mesafeler alınacağını düşünüyoruz. Bu organizasyonu daha rahat şartlarda yapılabileceğini düşünüyoruz" dedi.
Konuşmaların ardından hatıra formasını imzalanıp, Milli sporcularla fotoğraf çektirildi.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Toplantıdan genel, detay görüntü
İsmail Kaşdemir´in konuşması
Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya´nın konuşması
Anı formasının imzalanmasından görüntü
Milli sporcularla hatıra fotoğrafı çektirilmesinden görüntü
DHA-Spor Türkiye-Çanakkale / Merkez Cemhan ŞEN-Nedim BAYHAN
2021-03-26 17:12:40

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