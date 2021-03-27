Çanakkaleliler, kordona akın etti

Nüfusu 83 milyonu bulan İran'da koronavirüse karşı şu ana kadar toplam 161 bin doz aşı yapıldı



Mustafa SUİÇMEZNedim BAYHAN/ ÇANAKKALE (DHA)KORONAVİRÜS risk haritasında `çok yüksek risk´ grubunda, kırmızı renk ile yer alan Çanakkale'de, havanın güzel olmasını fırsat bilen

vatandaşlar kordon boyunda yoğunluk oluşturdu.

Çanakkale´de 1 Mart itibariyle kontrollü normalleşme süreci kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının kalktığı cumartesi gününde vatandaşlar, güzel havayı da fırsat bilerek, kordon boyuna akın etti. Vatandaşların maske kuralına uyduğu görülürken, sosyal mesafe hiçe sayıldı.

Kentteki vaka sayısı, 1 Mart itibariyle her 100 bin kişide 81,51 olarak açıklanırken, önce 107,29'a, ardından da 202,75'e yükselmişti. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ-Nedim BAYHAN

2021-03-27 15:26:33



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