Çanakkaleliler, kordona akın etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çanakkaleliler, kordona akın etti

DHA

Çanakkaleliler, kordona akın etti


Mustafa SUİÇMEZNedim BAYHAN/ ÇANAKKALE (DHA)KORONAVİRÜS risk haritasında `çok yüksek risk´ grubunda, kırmızı renk ile yer alan Çanakkale'de, havanın güzel olmasını fırsat bilen 
vatandaşlar kordon boyunda yoğunluk oluşturdu.
Çanakkale´de 1 Mart itibariyle kontrollü normalleşme süreci kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının kalktığı cumartesi gününde vatandaşlar, güzel havayı da fırsat bilerek, kordon boyuna akın etti. Vatandaşların maske kuralına uyduğu görülürken, sosyal mesafe hiçe sayıldı.
Kentteki vaka sayısı, 1 Mart itibariyle her 100 bin kişide 81,51 olarak açıklanırken, önce 107,29'a, ardından da 202,75'e yükselmişti. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ-Nedim BAYHAN
2021-03-27 15:26:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tarımda zamansız ilaçlama arıları öldürüyor
YEREL HABERLER Tarımda zamansız ilaçlama arıları öldürüyor
Yaşadığı apartmanın havalandırma boşluğuna düştü
YEREL HABERLER Yaşadığı apartmanın havalandırma boşluğuna düştü
Yenice Kapya Biberi tescillendi
YEREL HABERLER Yenice Kapya Biberi tescillendi
Gelibolu Triatlonu 22-23 Mayıs'ta Tarihi Alanda yapılacak
YEREL HABERLER Gelibolu Triatlonu 22-23 Mayıs'ta Tarihi Alanda ...
Gelibolu Triatlonu Tarihi Alan’da yapılacak Triatlon heyecanına Tarihi Alan'da eklendi
YEREL HABERLER Gelibolu Triatlonu Tarihi Alan’da yapılacak Triatlon ...
Çan Belediyesi güreş kulübüne yeni transfer
YEREL HABERLER Çan Belediyesi güreş kulübüne yeni transfer
ÇOMÜ’de sürdürülebilir tekstil projesi toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER ÇOMÜ’de sürdürülebilir tekstil projesi toplantısı ...
Başkan Erdoğan: “Biga’mız için canla başla çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Erdoğan: “Biga’mız için canla başla ...
Çanakkale şehitlikleri, kırmızı beyaz lalelerle donatıldı
YEREL HABERLER Çanakkale şehitlikleri, kırmızı beyaz lalelerle ...
Annesi, ikinci kez can verdi
YEREL HABERLER Annesi, ikinci kez can verdi
Lapseki'de şoförlere HES kodu uygulaması eğitimi
YEREL HABERLER Lapseki'de şoförlere HES kodu uygulaması eğitimi
Biga’da kitap okuma yarışması ödül töreni yapıldı
YEREL HABERLER Biga’da kitap okuma yarışması ödül töreni yapıldı
Ezine Gıda İhtisas OSB'ye talep patlaması
YEREL HABERLER Ezine Gıda İhtisas OSB'ye talep patlaması
Çanakkale’de bitcoin ile kumpir satışı başladı Çanakkale’de bir ilk: ‘Kripto para ile kumpir satışı yapıyor
YEREL HABERLER Çanakkale’de bitcoin ile kumpir satışı ...