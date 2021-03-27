Yunan savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

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Yunanistan Deniz Kuvvetlerine ait P 69 Borda numaralı ‘Krystallides’ adlı savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne açıldı.

Marmara Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na saat 14.30’da giriş yapan Yunanistan Deniz Kuvvetlerine ait P 69 Borda numaralı ‘Krystallides’ adlı savaş gemisi saat 16.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Boğazın manevra noktası en güç nokta olan Nara Burnu’nu dönen savaş gemisi ‘Dur Yolcu’ ve Kilitbahir Kalesi önlerinden geçerek Ege Denizi’ne doğru açıldı.

Yunan savaş gemisinin boğazı geçişine Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti.

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