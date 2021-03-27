Yunan savaş gemisi, Çanakkale Boğazı’ndan geçti

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Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Yunanistan Deniz Kuvvetleri´ne ait P 69 borda numaralı `Krystallides´ adlı savaş gemisi, Ege Denizi´ne yol aldı.

Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na saat 14.30'da giriş yapan Yunanistan Deniz Kuvvetleri´ne ait P 69 borda numaralı `Krystallides´ adlı savaş gemisi, Nara Burnu´nu döndükten sonra saat 16.00 sıralarında Çanakkale açıklarına ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Yunan savaş gemisine boğaz geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı botu eşlik etti. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ

2021-03-27 16:46:15



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