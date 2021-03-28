Çanakkale´de bir köy karantinaya alındı



Doğan ZELOVA / GELİBOLU, (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE´nin Gelibolu ilçesine bağlı Tayfur köyü, pozitif vaka sayısı ve temaslı artışı nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındı.

İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Tayfur köyü, Hıfzıssıha Kurulu kararıyla pozitif vaka sayısı ve temaslı artışından dolayı 14 gün süreyle karantinaya alındı. Köyün giriş ve çıkış noktalarında İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından önlem alınırken vatandaşların ihtiyaçları ekipler tarafından karşılanıyor.

'TEDBİRLERE UYULMADI'

Tayfur köyü muhtarı Ramis Sarıgöl, "Yaptığımız uyarılara rağmen tedbirlere uyulmadı. Dışarıdan gelen ziyaretçiler nedeniyle koronavirüs vakaları arttı ve köy karantinaya alındı. Köyümüze giriş ve çıkışlar yasaklandı. İnşallah bu salgını daha fazla üzüntü verici olaylarla atlatmayız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Gelibolu Doğan ZELOVA

2021-03-28 14:00:07



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