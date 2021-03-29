Turan: “Kalkım daha sağlıklı suya kavuşuyor”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, ihalesi yapılan Kalkım beldesi içme suyu projesi için açıklamalarda bulundu.

Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım’ın en kısa zamanda daha sağlıklı suya kavuşacağını belirten Turan, “Ülkemizin ve bölgemizin çilek deposu, doğal güzellikleriyle meşhur Kalkım’ımızın içme suyu isâle projesinin ihalesi yapıldı. Yaklaşık 20 kilometre olacak hat ile hemşehrilerimiz sağlıklı suya kavuşacak. Yer tesliminden itibaren 300 gün içinde tamamlanması planlanan proje ile asbest içme suyu isâle hatlarımız yenilenecek. Proje ile daha az enerjiyle daha çok su verilebilecek. Projenin yaklaşık bedeli olan 4,5 milyon lira. Bunun yüzde 50'si SUKAP kapsamında hibe olarak İller Bankası’ndan alınacak. SUKAP projesinde, başta belediye başkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederiz. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte şehrimizin her türlü sorununun çözümü için çalışmaya devam edeceğiz. Yeni içme suyu hattının şimdiden Kalkımlı hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.

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