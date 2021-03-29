Biga Yeniceköy mahallesi ağaçlandırıldı

Çanakkale’nin Biga ilçesi Yeniceköy mahallesi Kocatepe caddesi ağaçlandırıldı.

Etkinliğe; Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, meclis üyeleri, Orman İşletme Müdürü İhsan Tunç, Taşoluk Orman İşletme Şefi Vekili Dr. Muhammet Akkaya, MHP İlçe Başkanı Salih Altınkaya, Yeniceköy Mahalle Muhtarı Recai Esen ve mahalle sakinleri katıldı.

Ağaçlandırma etkinliğinde konuşan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Bigalı hemşerilerimizin ve tüm İslam aleminin mübarek beraat kandilini kutluyorum. Rabbim edilen tüm duaları inşallah kabul eder. Bugün burada Yeniceköy Muhtarlığımızın öncülüğünde Yeniceköy mahallemizde mesire alanına bağlantı yolunda Orman İşletme Müdürlüğü aracılığı ile temin ettiğimiz 280 adet akasya, katalpa, ıhlamur fidanı dikimini gerçekleştiriyoruz. Malumunuz bu sıkıntılı dönemde açık havadan aldığımız oksijenin ne kadar kıymetli olduğunu çok iyi anladık. Biz de gelecek nesillerimize hem de projemiz olan Yeniceköy mesire alanı güzelleştirmek anlamında bu projeyi önemsiyoruz, destekliyoruz. İnşallah bir an önce mesire alanımızı tamamlayıp halkımızın hizmetine açılması için canla başla Park Bahçeler Müdürlü ekiplerimiz ve bizler çalışıyoruz" dedi.

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