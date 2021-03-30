Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferlerine fırtına engeli

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferlerine fırtına engeli

DHA

Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferlerine fırtına engeli


Nedim BAYHAN /ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde, fırtına nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan bazı hatlardaki feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
Buna göre; GökçeadaKabatepe hattında Kabatepe'den saat 15.00 ve 19.00 seferleri, Gökçeada'dan saat 13.00 ve 17.00 seferleri, BozcaadaGeyikli hattında ise Bozcaada'dan saat 14.00 ve 18.00, Geyikli'den de saat 15.00 ve 19.00 seferleri iptal edildi. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Nedim BAYHAN
2021-03-30 09:25:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 82 kaçak göçmeni, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 82 kaçak göçmeni, ...
Çanakkale 'çok yüksek riskli' kategoriye yükseldi
YEREL HABERLER Çanakkale 'çok yüksek riskli' kategoriye yükseldi
Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi
YEREL HABERLER Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki bazı feribot ...
Çanakkale'de deniz suyu 20 metre kadar çekildi
YEREL HABERLER Çanakkale'de deniz suyu 20 metre kadar çekildi
Biga Yeniceköy mahallesi ağaçlandırıldı
YEREL HABERLER Biga Yeniceköy mahallesi ağaçlandırıldı
Çanakkale’de deniz 30 metre çekildi Dardanos kıyılarında sular çekildi, sandallar karada kaldı
YEREL HABERLER Çanakkale’de deniz 30 metre çekildi Dardanos ...
Çanakkale Boğazı’ndaki müsilaj balıkçıların kabusu oldu
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı’ndaki müsilaj balıkçıların kabusu ...
Çanakkale Boğazı´nda 'müsilaj' kabusu devam ediyor
YEREL HABERLER Çanakkale Boğazı´nda 'müsilaj' kabusu devam ediyor
Turan: “Kalkım daha sağlıklı suya kavuşuyor”
YEREL HABERLER Turan: “Kalkım daha sağlıklı suya kavuşuyor”
İzmir depreminde zarar gören camiinin yıkımına başlandı
YEREL HABERLER İzmir depreminde zarar gören camiinin yıkımına ...
Çanakkale´de bir köy karantinaya alındı
YEREL HABERLER Çanakkale´de bir köy karantinaya alındı
Liman vinci taşıyan dev gemi Çanakkale Boğazı´ndan geçti
YEREL HABERLER Liman vinci taşıyan dev gemi Çanakkale Boğazı´ndan ...
Liman vinci taşıyan gemi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
YEREL HABERLER Liman vinci taşıyan gemi Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Amatör balıkçı oltasıyla 7 kiloluk sinarit avladı
YEREL HABERLER Amatör balıkçı oltasıyla 7 kiloluk sinarit avladı
Prof. Dr. Alper Şener: 40-50 yaş grubunda hastalık daha ağır seyrediyor
YEREL HABERLER Prof. Dr. Alper Şener: 40-50 yaş grubunda hastalık ...
Prof. Dr. Alper Şener: 40-50 yaş grubunda hastalık daha ağır seyrediyor
YEREL HABERLER Prof. Dr. Alper Şener: 40-50 yaş grubunda hastalık ...