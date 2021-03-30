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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çan’da kırmızı çizgi uygulaması yapıldı

İHA

Çan’da kırmızı çizgi uygulaması yapıldı

Çanakkale’nin Çan ilçesinde ‘Yaya Önceliği Kırmız Çizgimizdir‘ isimli farkındalık faaliyeti kapsamında Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Belediye Başkanı Bülent Öz ve İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar yaya geçitlerini kırmızıya boyadılar.
Yaya güvenliğini sağlamak amacıyla Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çan ilçe merkezi ve Terzialan Beldesinde yaya geçitlerini protokol üyeleri ve öğrenciler ile birlikte kırmızıya boyayarak, yaya geçitinden karşıdan karşıya geçti. Çan’da Şehir merkezinde uygulanan faaliyete Kaymakam Mustafa Gürdal, Belediye Başkanı Bülent Öz, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar katıldı. Kaymakam Gürdal, Çan’daki faaliyetlerde öğrencilere şapka, düdük ve maske dağıtırken, öğrencileri de bilgilendirdi. Terzialan Beldesinde yapılan faaliyette ise Kaymakam Gürdal, Terzialan Belediye Başkanı Tuncay Göymen, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Levent Çalış, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Burada yapılan uygulamada ise Kaymakam Gürdal, öğrenciler ile birlikte yaya geçidini kırmızıya boyayarak jandarma Trafik ekipleri ile birlikte öğrencilere bilgilendirmede bulundu. Burada kaymakam Gürdal, Belediye başkanı Tuncay Göymen ve Jandarma Komutanı Üsteğmen Levent Çalış öğrencilere tişört, şapka ve düdük dağıttılar. Çan Kaymakamı Gürdal, “Bu yıl bakanlığımızın önderliğinde ‘Yayalar Kırmızı Çizgimiz’ diyerek tüm ilçemizdeki trafik ışığı olmayan yaya geçitlerinde kırmızı çizgiler olacak ve denetimlerimiz sürekli devam edecektir" şeklinde konuştu.

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