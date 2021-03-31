Çanakkale’de ithalat ve ihracat arttı

Çanakkale'de Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 12,8 artarak 14,1 milyon dolar, ithalat da yüzde 63,2 artarak 10,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,6 artarak 16 milyar 9 milyon dolar, ithalat yüzde 9,4 artarak 19 milyar 308 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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