Ezine’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

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Çanakkale’nin Ezine ilçesinde meydana gelen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ezine ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik 2 şüpheliye operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 44 gram toz esrar maddesi ile 2 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

U.D. ile İ.G. isimli 2 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

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