Durdurulan araçta K- 9 narkotik köpeği Lina'yla yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi

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Ayhan AKKAYA/BİGA(Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE´nin Biga ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta, K9 narkotik köpeği Lina´nın da katılımıyla yapılan aramada, 524,70 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul´dan kente, uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı yönünde ihbar üzerine bir aracı takibe aldı. Kontrol noktasında durdurulan araçta K9 narkotik köpeği Lina´nın da katılımıyla yapılan aramada, 524,70 gram skunk ele geçirildi, sürücü H.E.E. gözaltına alındı. Şüpheli, ifadesinin ardından adliye sevk edilecek. DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Biga Ayhan AKKAYA

2021-04-02 12:30:24



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