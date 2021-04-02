AK Parti’li Yüksel, 2 yıllık meclis sürecini değerlendirdi

AK Parti Çanakkale Belediye Meclis Üyesi Esra Yüksel, görevde geçirdikleri 2 yıl süresince gündeme getirip takipçisi oldukları projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Belediye Meclis Grubu olarak, şehrin yeni yerleşim bölgesi Tekzen mevkiine yapılması için uzun süredir mücadele verdikleri caminin şantiye çalışmasının başladığı müjdesini veren AK Parti’li Yüksel, bundan sonraki süreçte Sarıçay üzerine inşa edilmesi planlanan dördüncü araç köprüsü projesinin hayata geçirilmesi için üzerlerine düşeni yapacaklarını kaydetti.

Yapılan projelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti’li Yüksel, “AK Parti Belediye Meclis Grubu olarak, şehrimizin yeni yerleşim bölgesi Tekzen mevkiine yapılması için belediye meclisinde uzun süredir mücadelesini verdiğimiz camimizin şantiye çalışmaları başlamıştır. Hayırlı olsun. Şimdi sırada, sürekli gündemde tuttuğumuz ve Sarıçay üzerine yapılmasının ardından şehrin trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak 4. araç köprüsü projesi var. Bu projenin hayata geçmesi için de süreci hızlandırma adına üzerimize düşeni yapmak için çalışıyoruz. Şehrimize hizmette niyet ve samimiyet oldukça diyalog, istişare ve destek olmaktan da kaçınmayacağımızı bir kez daha ifade etmek isterim” diye konuştu.

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