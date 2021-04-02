Alabora olan tekneden suya düştü, Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

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Dilara ERDİNÇ/AYVACIK, (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE´nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde balık avlamak için açıldığı denizde teknesi alabora olan A.Ö., Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

Olay, bugün öğle saatlerinde, Arıklıaltı mevkisinde kıyıya 150 metre açıkta meydana geldi. A.Ö. balık avlamak için teknesiyle denize açıldı. Ancak aniden etkisini artıran fırtına nedeniyle dalgalara kapılan tekne alabora oldu. Suya düşüp, sürüklenmeye başlayan A.Ö.´nün imdat çığlıklarını duyan bir kişi, Sahil Güvenlik ekiplerini aradı.

İhbar üzerine olay gelen ekipler, A.Ö.´yü kurtararak, Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na getirdi. A.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ayvacık Dilara ERDİNÇ

2021-04-02 15:20:22



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