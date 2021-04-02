Çanakkale Valisi Aktaş, koronavirüs denetimi yaptı



ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE Valisi İlhami Aktaş, İçişleri Bakanlığı´nın `Dinamik Denetim Süreci´ konulu genelgesi kapsamında, kordon boyundaki işletmelerde denetim yaptı.

Çanakkale, vaka sayılarındaki hızlı artışın ardından Türkiye´nin risk haritasında `çok yüksek risk´ ile 'kırmızı´ kategoriye yükseldi. Kentte, her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 27 Şubat5 Mart tarihleri arasında 107,29 iken, 612 Mart tarihleri arasında 149,76, 1319 Mart tarihleri arasında 202,75 olarak gerçekleşti. 2027 Mart tarihleri arasında ise 348,81´e yükseldi.

Koronavirüs vaka sayısındaki artış, kentte tedirginliğe yol açtı. Vali İlhami Aktaş ise, bugün İçişleri Bakanlığı´nın `Dinamik Denetim Süreci´ konulu genelgesi kapsamında kordon boyunda faaliyet gösteren işletmeleri denetledi. Esnaf ile görüşen Vali Aktaş, salgının kontrol altına alınabilmesi için hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini belirtti. Vaka artışını kontrol altına almak için hareketliliğin azalmasının önemli olduğunu söyleyen Vali İlhami Aktaş, vatandaşların temizlik, maske ve mesafe kuralı başta olmak üzere alınan tüm tedbirlere hassasiyetle uyması gerektiğini ifade etti.

Denetime İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Taşçı ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyeleri de katıldı.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez ÇANAKKALE, (DHA)

2021-04-02 17:04:00



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