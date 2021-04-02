Çanakkale´de 69 metre uzunluğundaki gemi karaya oturdu

Tünel inşaatında bulundu... "Avrupa'da böyle bir yer yok"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE´nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde, 'Batuhan A' isimli Türk bayraklı kargo gemisi karaya oturdu.

Karabiga Belediye İskelesi´ne tahliye için giden 'Batuhan A' isimli Türk Bayraklı 69 metre uzunluğundaki kargo gemisi, karaya oturdu. Gemi kaptanının durumu telsizle yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü´ne bağlı Türkeli römorkörü ile hızlı tahlisiye botu sevk edildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Biga ÇANAKKALE, (DHA)

2021-04-02 18:31:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çanakkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çanakkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.