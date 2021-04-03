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Dilara ERDİNÇ/AYVACIK(Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi Akkaya Burnu Kuruoba açıklarında lastik botları batan 40 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ahmetçe açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, kaçak göçmene rastlamadı. Arama çalışmaları genişletilince de Sivrice Burnu açıklarında, Yunan Sahil Güvenliği botunun sık sık rota değiştirerek gittiği görüldü. Türk Sahil Güvenlik ekipleri aynı anlarda Akkaya Burnu Kuruoba açıklarında suda, lastik botları batan göçmenler olduğunu fark etti. 40 kaçak göçmen, kurtarıldı.

Kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirildi. Göçmenler, hazır bekletilen sağlık ekipleri müdahale etti. DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Ayvacık Dilara ERDİNÇ

2021-04-03 09:54:28



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