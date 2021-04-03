Sürüklenen bottaki kaçak göçmenlerin yardımına, Sahil Güvenlik ekipleri yetişti

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İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi Ahmetçe açıklarında,

yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen bir grup kaçak göçmenin bulunduğu lastik bot, motorunun arızalanması üzerine sürüklendi. Bottaki 54 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam ediyor. Ayvacık ilçesi Ahmetçe açıklarında yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen bir grup kaçak göçmenin bulunduğu lastik botun motoru arızalandı. Sürüklenmeye başlayan bottaki 54 kaçak göçmenin yardımına Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.

Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Çanakkale / Ayvacık İpek YAVAŞ

2021-04-03 10:50:00



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