Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın bazı feribot seferleri iptal edildi

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)ÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde yarın beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle GökçeadaKabatepe ve BozcaadaGeyikli hatlarında yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; KabatepeGökçeada hattında, Gökçeada'dan saat 08.00, Kabatepe'den ise saat 10.00 seferi ile GeyikliBozcaada hattında ise Bozcaada'dan saat 08.00, Geyikli'den saat 09.00 seferleri iptal edildi. Şirketten yapılan açıklamada, diğer seferlerin ise gün içinde netlik kazanacağı bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Çanakkale / Merkez Mustafa SUİÇMEZ
2021-04-03 19:53:54
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.